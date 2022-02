AV-Test zertifiziert Türschlossantrieb HomeTec Pro Bluetooth von ABUS

Das deutsche Testinstitut AV-TEST hat den smarten Türschlossantrieb HomeTec Pro Bluetooth von ABUS unter die Lupe genommen und die Lösung als „Sicher“ zertifiziert.

Wer sich für ein Produkt von ABUS entscheidet, der entscheidet sich auch immer für ein sicheres Produkt. Dies gilt ebenso für smarte Produkte, bei denen zunächst der Komfort im Fokus steht. So wie bei dem smarten Türschlossantrieb HomeTec Pro Bluetooth, der aus dem Schloss an der Haustür ein smartes Schloss macht. Dass ABUS bei der Produktentwicklung dem Thema Sicherheit eine hohe Priorität zugeschrieben hat, wird mit der Zertifizierung durch AV-TEST nun auch von unabhängigen Experten bescheinigt.

Rundumcheck in Sachen Sicherheit für den smarten Türantrieb

HomeTec Pro Bluetooth von ABUS sorgt für die neue Schlüsselfreiheit. Der batteriebetriebene Antrieb wird von innen auf den Türzylinder gesteckt. Einmal angebracht, lässt sich die Tür dann bequem per Fernbedienung, Tastatur, Fingerprintsensor oder App ver- und entriegeln, mit optionaler WLAN-Bridge auch von unterwegs. Wie sicher diese Funktionen sind: damit hat sich AV-TEST auseinandergesetzt. In einem umfangreichen Testverfahren wurde das System durch die Experten auf Herz und Nieren geprüft. Dabei wurde nicht nur das Produkt selbst sondern auch die gesamte dazugehörige Peripherie wie App, Cloud-Schnittstelle, Datensicherheit und vieles mehr geprüft.

Nach dieser Prüfung attestieren die Experten dem System hohe Sicherheitsstandards und geben HomeTec Pro Bluetooth das Testurteil „Sicher“, was es als „geprüftes Smart Home Produkt“ auszeichnet.

ABUS Keycard, 128-Bit-Verschlüsselung und ABUS Sicherheitsprotokoll sorgen für optimale Sicherheit

Für die hohe Sicherheit des Systems sorgt die Kombination verschiedener Sicherheitsfunktionen. Diese beginnt bereits beim Einlernen von Bedienelementen: möglich ist dies nur mit der ABUS Keycard, die jeder Komponente beiliegt und die zudem als physischer Eigentumsnachweis dient. Jede Keycard ist mit einem einmaligen Code versehen, um alle Geräte eindeutig zu kennzeichnen. Der Code ist immer dann notwendig, wenn in das System eingegriffen wird, beispielweise auch für das Aufspielen von Updates. Die Kommunikation der Komponenten untereinander ist wiederum mit einer AES-128-Bit Verschlüsselung sowie durch das ABUS Sicherheitsprotokoll doppelt abgesichert. Und wenn das System via WLAN-Bridge standortunabhängig genutzt wird, sind die entsprechenden Daten in einer verschlüsselten Cloud gesichert, die auf einem Server in Deutschland auf Basis aktueller Datenschutzrichtlinien gemäß DSGVO gehostet wird. Eine optimale Kombination verschiedener Sicherheits­merkmale – nun auch geprüft und bestätigt von externer Stelle.

