Kooperationsmesse von Expert und Euronics findet großes Interesse

Die gemeinsame Messe von expert und EURONICS in Zusammenarbeit mit der Messe Berlin stößt auch im zweiten Jahr trotz Absage der Präsenzmesse auf großes Interesse der Industrie und Dienstleister.

278 Workshops zu 74 verschiedenen Themenfeldern: Der virtuelle Part der KOOP 2022 wartet mit einer großen Themenvielfalt auf und sorgt gleichzeitig für fruchtbaren Austausch zwischen Industrie- und Dienstleistungspartnern und den Kooperationen. Bereits am 14. Februar fiel mit den ersten expert-Workshops der Startschuss für den digitalen Teil der KOOP 2022. Nachdem die Präsenzveranstaltungen der Kooperationsmesse aufgrund der ansteigenden Inzidenzzahlen abgesagt wurden, erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer virtuell eine effiziente und informative Veranstaltung mit aktuellen Brancheneinblicken – ganz nach dem Grundgedanken der KOOP. Neben der Vorstellung exklusiver Produktneuheiten zählen auch Produktschulungen sowie die Präsentation neuer Software-Lösungen zu den zentralen Inhalten. Die virtuellen Workshops von expert werden noch bis zum 25. Februar durchgeführt. Die Verbundgruppe EURONICS Deutschland startet parallel am 23. Februar mit ihren Aussteller-Workshops, bevor am 9. und 10. März die EURONICS-spezifischen Veranstaltungen stattfinden. Gleichzeitig können sich die Gesellschafter und Mitglieder auch auf attraktive Messeangebote freuen.

Mit über 120 Anmeldungen und generell positiven Rückmeldungen der Industrie- und Dienstleistungspartner stieß der geplante Präsenzteil der Messe auf ein enormes Interesse in der Branche. Auch im zweiten Jahr der KOOP zeigt sich demnach das Potenzial des kooperativen Messekonzepts und der Wunsch nach persönlichem Austausch. Entsprechend blicken die Kooperationspartner bereits jetzt mit großen Erwartungen auf die diesjährige IFA, die vom 2. bis 6. September 2022 in Berlin stattfinden wird. Dort soll schließlich der persönliche Kontakt nachgeholt werden.

Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der EURONICS Deutschland eG, betont: „Wir möchten uns ganz herzlich für das immense Interesse der Industriepartner und natürlich unserer Mitglieder an der Präsenzveranstaltung der KOOP bedanken. Umso größer ist natürlich die Enttäuschung, unsere Kolleginnen und Kollegen nicht persönlich begrüßen zu können. Nichtsdestotrotz sind wir sehr zufrieden mit den zahlreichen Anmeldungen für die digitalen Veranstaltungen der KOOP 2022. Unser spannendes Angebot an Workshops und Warenangeboten spricht für sich.“

Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE, fügt hinzu: „Das uns entgegengebrachte Verständnis unserer Partner:innen nach der Absage der Präsenzmesse hat uns die Intensität unseres partnerschaftlichen Zusammenhaltes erneut vor Augen geführt – dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Ein großes Danke geht gleichzeitig an unsere Gesellschafter:innen, die mit einer hohen Teilnahmeresonanz signalisiert haben, genau wie wir hinter dem KOOP-Konzept zu stehen. Nun blicken wir voller Vorfreude auf die IFA in Berlin, denn wir sind überzeugt, dass ein persönlicher Kontakt durch nichts zu ersetzen ist.“

Jens Heithecker, Executive Vice President Messe Berlin Group & IFA Executive Director, ergänzt: „Die volle Auslastung des hub27 zum Zeitpunkt der Präsenzabsage zeigt, wie wichtig der persönliche Austausch für die Hersteller und den kooperierten Fachhandel ist. Wir schauen daher nach vorne und freuen uns, die expert- und EURONICS-Händler auf der IFA von 2. bis 6. September in den Hallen unter dem Funkturm zu begrüßen.“